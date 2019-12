Bairro São João recebe última ação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do ano

A ação do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) será realizada na Praça Rafael Cavalin, que fica no cruzamento na rua Minas Gerais com a avenida Anita Costa.

Durante a ação, a equipe do CRAS Sul (Centro de Referência de Assistência Social) entregará panfletos com informações que detalham o que é o trabalho infantil.

Serão oferecidos brinquedos como cama elástica, infláveis (jacaré, fazendinha e tobogã) e monitores infantis. As famílias receberão alimentação, como cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante e água. Haverá ainda som ao vivo.

O secretário de Assistência Social, Emerson Pereira, destaca que o objetivo é conscientizar a todos sobre a importância das crianças brincarem e estudarem, estando longe de qualquer forma de trabalho infantil. “Conseguimos identificar com a equipe do CRAS as áreas que mais precisam. E erradicar o trabalho infantil tem sido a nossa grande bandeira”, frisou.

O prefeito João Dado apoia a iniciativa. “É uma ótima oportunidade também para fortalecermos os vínculos familiares”, disse.

No último dia 19, a ação do PETI foi realizada na praça Praça Iracema Borges Chagas, no bairro Sonho Meu.