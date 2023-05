Policial aposentado flagra trio furtando supermercado em Votuporanga

Um policial aposentado prendeu ontem (27) três ladrões – sendo um transexual que preferiu gênero feminino- furtando cerveja e bolachas do depósito de um supermercado de Votuporanga. Os produtos seriam trocados por crack.

O policial passava pelo local quando avistou o trio com um fardinho de cerveja Skol e bolachas Bauduco, sendo que a transexual havia pulado o muro do estabelecimento e os outros ficado do lado de fora para receber os produtos.

A Polícia Militar foi chamada e levou todos para a delegacia. A transexual assumiu que era a quarta vez que furtava leite, sabão em pó, cervejas e bolachas do depósito do mercado.

Ela também contou que em uma vez praticou furtos com outro comparsa e em outras vezes na companhia dos mesmos amigos, os quais faziam pezinho para ela pular o muro e acessar o depósito.

Todos foram autuados em flagrante e foram soltos em audiência de custódia. Agora aguardam decisão da justiça. votutudo