Baep apreende caminhão carregado de droga em rodovia de Nhandeara

Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) de São José do Rio Preto apreenderam um caminhão carregado de droga nesta sexta-feira, na rodovia Feliciano Sales Cunha – em Nhandeara.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br policiais Militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Policia (BAEP) realizaram a Operação Impacto, em combate ao tráfico de drogas, apreendendo um caminhão na Rodovia Feliciano Sales Cunha, no quilómetro 511, no município de Nhandeara, e encontraram uma grande quantidade de entorpecentes durante a vistoria.