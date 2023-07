Uma mulher de 42 anos sofreu ferimentos graves depois de ser espancada pelo marido com uma barra de ferro, na madrugada deste domingo, (24/07/2023), em São José do Rio Preto (SP). Um rapaz, de 27 anos, que estava dormindo com ela, também foi agredido.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher teria conhecido o rapaz em um serv festas da cidade, onde alí combinaram de ir até a casa dela. Na residência eles mantiveram relação sexual e acabaram adormecendo na cama.

Ao chegar em casa e encontrar os dois na cama, o marido pegou uma barra de ferro e agrediu a esposa e o amante. A mulher acabou sendo golpeada na cabeça e teve ferimentos mais graves. Já o rapaz conseguiu se defender, porém, mesmo assim acabou sendo atingido e procurou socorro médico por meios próprios.

Após cometer o crime o autor fugiu e não foi localizado. A mulher foi socorrida para a UPA Norte, mas precisou ser entubada devido à gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio, lesão corporal e violência doméstica.