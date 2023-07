Mulher é detida após invadir casa da CDHU e fazer gato na energia

Uma mulher de 32 anos foi detida no último fim de semana depois de invadir uma casa da CDHU e furtar energia elétrica, em Bady Bassitt (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da Prefeitura receberam denúncia de que pessoas estavam invadindo os imóveis do Conjunto Luiz Carlos Freitas Mendes. Ao chegar no local, os PMs encontraram uma mulher, que havia invadido uma residência e realizado ligação clandestina na energia elétrica.

Questionada, a suspeita afirmou que invadiu o local porque não havia onde morar. Ela foi detida pelo crime de furto, porém, responderá em liberdade.