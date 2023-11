Casal é preso pela PM Rodoviária com mais de 300 quilos de maconha em Nhandeara

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 321 quilos de maconha, em uma caminhonete Chevrolet D20, na tarde da última quinta-feira (23/11), na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Nhandeara.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o flagrante foi feito durante uma fiscalização da Operação Impacto. A equipe abordou o veículo, conduzido pelo motorista, que estava acompanhado da mulher e filha.

Os policiais suspeitaram do homem porque ele estava rebocando um cavalo, mas não soube informar a localização do Haras, nem o nome da pessoa que receberia o animal, sequer tinha o nome do contratante e do recebedor do equino. Ele e a mulher teriam ficado muito nervosos, despertando ainda mais a desconfiança da corporação.

Durante buscas, os militares encontraram o entorpecente escondido em um fundo falso no teto do veículo. No total foram apreendidos 294 tijolos de maconha, que somaram 321 quilos.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a perícia. O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a criança ficou sob custódia da polícia até que as providências necessárias e seguras fossem garantidas. SBT Interior