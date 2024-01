CASAL E FILHO MORREM APÓS CARRO BATER DE FRENTE COM CARRETA; FAMÍLIA RESIDIA EM ITURAMA/MG

Um terrível acidente na BR-251, próximo a Curral de Dentro, no Norte de Minas, resultou na morte de um casal e seu filho de apenas um ano e oito meses, na tarde de ontem, domingo (21/1). A família, que residia em Iturama, estava viajando para visitar parentes na Bahia quando o acidente ocorreu. A filha mais velha do casal, de sete anos, sobreviveu ao acidente e está internada em Salinas, município da região.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que a família estava colidiu de frente com uma carreta, no KM-268. Um caminhoneiro que seguia pela rodovia percebeu que o carro estava na contramão e conseguiu desviar a tempo. No entanto, o automóvel perdeu o controle e acabou atingindo a carreta.

O motorista do carro, Genyeidson Diego Silva, de 35 anos, e sua companheira, Paula Micaela, de 32 anos, ficaram presos nas ferragens e infelizmente faleceram no local do acidente. Os corpos foram resgatados pelos bombeiros de Salinas após a realização da perícia.

Segundo relatos dos militares, a criança de um ano e oito meses foi arremessada para fora do veículo e também não resistiu aos ferimentos. A única sobrevivente foi a filha mais velha do casal, de apenas sete anos, que também estava no carro no momento do acidente.