Policiais civis da DIG de Jales prendem ladrão virtual

Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jales cumpriram ontem (23) mandado de busca a apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Jales-SP, visando coibir a modalidade delituosa prevista no Artigo 171 do Código Penal – Estelionato, que estava ocorrendo nesta cidade por parte de um golpista.

Durante as diligências os policiais identificaram que ele., através do sistema de atendimento ao cliente da instituição bancária Itaú/Unibanco, alterava o endereço e a senha das contas bancárias das vítimas, ocasião em que solicitava segunda via do cartão de crédito para o seu endereço, uma vez que, de posse de tais cartões, realizava o desbloqueio e os utilizavam simulando vendas em maquinetas de sua propriedade, bem como realizava compras na internet com os referidos cartões em nomes de terceiros.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o golpista foi flagrado utilizando nas maquinetas de sua propriedade, dois cartões fraudados, simulando vendas nos valores de R$ 6.999,99 e R$ 13.324,80, razão pela qual foi preso em flagrante delito pelo crime de Estelionato Mediante Fraude Eletrônica e conduzido para a cadeia pública de Santa Fé do Sul, onde permanecerá à disposição da Justiça.

(Meu Foco News)