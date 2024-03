Suspeito de tráfico de drogas é detido em Palmeira d’Oeste

Após receber informações sobre atividades de tráfico de drogas na cidade de Palmeira d´Oeste, na região de Jales, as autoridades policiais deslocaram-se para a região e iniciaram um patrulhamento. Durante a operação, avistaram o veículo VW/Gol, associado ao suspeito apelidado de “Choque”, parado em uma rua, realizando uma transação.

Ao abordar o veículo e ordenar que o condutor descesse, este acelerou, desencadeando uma perseguição pelas ruas da cidade. Após um cerco e com o apoio de outras viaturas, o suspeito foi interceptado na Av. Izidoro José da Silva, onde tentou fugir a pé, sendo necessário o uso de força moderada para detê-lo.

Durante a busca pessoal, foram encontradas substâncias suspeitas de maconha com o suspeito, assim como dinheiro. Além disso, um comprador de drogas foi identificado e também detido, portando substâncias ilícitas adquiridas do suspeito.

Com base nas evidências, foi dada voz de prisão ao suspeito por tráfico de drogas. As autoridades receberam informações sobre um possível esconderijo de drogas na residência do suspeito, onde foram encontradas mais porções de maconha e equipamentos relacionados ao tráfico.

Os indivíduos detidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Jales, onde o delegado ratificou o flagrante. O suspeito permaneceu sob custódia até a audiência de custódia, enquanto o comprador foi ouvido e liberado para responder pelo crime de posse de entorpecentes. Os objetos e veículo utilizados no transporte das drogas foram apreendidos para perícia.