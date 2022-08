Policiais da DISE prendem rapaz com grande quantidade de droga no bairro Pró-Povo em Votuporanga

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prenderam nesta sexta-feira, um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Pró-Povo – zona norte da cidade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, nesta sexta-feira, Policiais Civis da DISE de Votuporanga prenderam o indivíduo L., de 21 anos de idade, morador na Travessa Bem-Te-Vi, no Bairro Pró-Povo.

O indivíduo possui passagens por Tráfico de Drogas, Roubo e Furto e já estava sendo investigado pela Delegacia Especializada.

De acordo com a Polícia, o tráfico se dava em pontos estratégicos do bairro, assim como L. também repassava drogas para outros traficantes revenderem.

Nas investigações preliminares foi levantado toda a dinâmica do “modus operandi” de L, assim como os lugares onde este guardava as drogas em uma mata ciliar localizada nos fundos do bairro.

Nesta sexta-feira, policiais civis da DISE, novamente realizaram observações veladas e viram quando o investigado saiu da mata sendo imediatamente abordado.

Com ele encontraram certa quantidade de drogas, em seguida foram até os locais anteriormente levantados, em um primeiro local encontraram sobre uma árvore uma sacola preta contendo entorpecentes e balança digital, em seguida em um segundo esconderijo, mais distante, encontraram parte maior do entorpecente acondicionado em uma mochila e um balde plástico.

No total foram apreendidos 8 quilos e 900 gramas de maconha em diversos tijolos e tabletes, entorpecente este que após fracionado renderia cerca de 2.960 porções para venda a usuários, 80 gramas de cocaína que renderiam 240 porções, 220 gramas de crack que renderiam 1.100 porções para venda, 39 Eppendorfs plásticos contendo cocaína, pacotes de maconha embaladas a vácuo, conhecida por “bucha”, que possui melhor qualidade e maior valor de revenda, centenas de Eppendorfs vazios (microtubo plástico utilizado para embalar cocaína para a venda) vazios, 4 balanças de precisão, um pacote de plástico tipo “zip”, 1 rolo de “plástico film” e certa quantia em dinheiro.

Diante das evidências, foi dado voz de prisão à L, e o mesmo conduzido à Especializada onde foi autuado em flagrante delito pela Autoridade Policial, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas.

Após os trabalhos de polícia judiciária o mesmo será encaminhado para uma Unidade Prisional ficando à disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.