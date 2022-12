SEGURANÇA: PM prende mais de 400 pessoas e apreende 35 armas em ano violento em Votuporanga

O comandante da 3ª CIA da Polícia Militar, Capitão Pagotto, esteve na Cidade FM para apresentar um balanço das ações policiais no ano

Mesmo com um ano atípico, no quesito de índices de homicídios e tentativas de assassinato, Votuporanga também viveu uma queda nos números de crimes como roubo e furto, se comparado ao mesmo período do ano passado. A análise foi feita, ao vivo na Cidade FM, pelo comandante da 3ª CIA da Polícia Militar de Votuporanga, capitão Luiz Pagotto, que assumiu o posto ainda neste ano.

Os índices de produtividade e também dos índices criminais e os acontecidos em Votuporanga são acompanhados por meio de uma central em São Paulo, onde é possível direcionar o trabalho e acompanhar os crimes de forma pontual. Tanto é que os números de furto e roubo de veículos, roubo a transeuntes e vítimas de letalidades violentas, homicídio, apresentaram queda nos últimos seis meses de 2022.

“Durante esse ano já vinha reduzindo e estou aqui desde junho, foi possível ver a diminuição dos índices, como furto de veículos, que realmente incomoda a população que trabalha, porque é o único veículo da família e às vezes alguém vem e toma. Conseguimos reduzir esses índices criminais, essa parte de roubo”, disse o comandante.

O capitão avaliou positivamente esses últimos seis meses nesses quesitos e relatou também uma queda quanto aos delitos que envolvem o tráfico de drogas. “A Polícia busca também de forma preventiva inibir os delitos e cada tipo de delito tem uma forma de combater preventivamente. Aqui tem o trabalho do Proerd, que trata com as crianças sobre esse assunto e ajuda na conscientização”, completou.

Sobre os seis homicídios, sendo três deles ainda neste mês, Pagotto esclarece que é feito um trabalho ostensivo para inibir esse tipo de ação. Nesta semana mesmo, os militares de Votuporanga tiraram de circulação das ruas duas armas que poderiam ser utilizadas nesses tipos de crimes.

“Esse tipo de crime é muito individual, quando se fala de homicídio existe um conflito entre duas pessoas. As vezes essas informações não chegam até nós, agimos de forma preventiva quando essas informações chegam. Então, independente do que for, se for rixa de tráfico ou não, não queremos que isso aconteça e por isso pedimos que a população nos comunique”, relatou.

Em todos os tipos de caso, o Capitão Pagotto recomendou aos ouvintes em realizarem denúncias, que as informações cheguem aos militares, mesmo que de forma anônima, para evitar tragédias.

Números

Ao longo dos últimos 12 meses, segundo o militar, foram apreendidos cerca de 89kg de drogas, 35 armas foram tiradas das mãos de bandidos, 19 mil abordagens foram efetivadas, das quais 400 resultaram a prisão em flagrante de criminosos, 9 mil veículos foram fiscalizados e 3,5 mil autuações de trânsito foram lavradas.

