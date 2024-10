Idoso cai de escada e tem suspeita de traumatismo craniano em Fernandópolis

Um homem de 64 anos ficou gravemente ferido após cair de uma escada na residência onde mora no bairro Água Vermelha em Fernandópolis. O fato foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 2.

De acordo com informações colhidas no local, o idoso tentava subir no telhado para ver as placas de energia solar recém instaladas.

Ele acabou sofrendo a queda e batendo com a cabeça no solo.Unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados pela família e encontraram o idoso inconsciente.

Foi necessário a intubação, já que a suspeita de traumatismo craniano, sendo levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis em estado grave