Operação conjunta das polícias civil e Militar em Gastão Vidigal

Uma operação conjunta entre as polícias civil e militar de Gastão Vidigal resultou na apreensão de um menor de idade que portava drogas e na detenção de um indivíduo procurado pela Justiça.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, durante operação conjunta das Polícias Militar e Civil de Gastão Vidigal, com o apoio do Canil do 12° BAEP de Araçatuba, durante o cumprimento de mandados judiciais de buscas domiciliares, um menor foi detido em posse de certa quantia de maconha, sendo conduzido juntamente com sua genitora ao Distrito Policial.

Após as buscas domiciliares, os policiais em posse de um mandado de prisão de um indivíduo do sexo masculino pelo cometimento do crime de violência doméstica, foram até a residência do rapaz, surpreendendo-o na frente da casa, e este ao notar a presença das equipes tentou evadir-se pelos fundos pulando o muro.

No entanto, foi contido pelos policiais que o detiveram e conduziram-no ao Distrito Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária recolheu-o à cadeia de Penápolis, permanecendo à disposição da justiça.

Votunews