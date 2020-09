As aulas já estão sendo realizadas de forma remota desde o início do ano. A coordenação do projeto Guri, realiza as apresentações pelo Canal do Youtube do Programa, e em seguida distribui no WhatsApp dos alunos e responsáveis.

Em Votuporanga, há vagas disponíveis para os cursos de Iniciação Musical, Canto Coral Juvenil, Percussão e Violão. As inscrições são gratuitas e limitadas. Não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio, nem possua instrumento próprio.

Para garantir a vaga, podem participar crianças e adolescentes de 6 a 18 anos e deve ser realizado o pré-cadastro por meio do link www.projetoguri.org.br/matricula2020. Após o preenchimento, clique em “enviar” que será gerado um número de protocolo referente ao processo, e posteriormente a coordenação do polo de Votuporanga do Projeto Guri entrará em contato com o responsável.

As aulas serão ofertadas toda quarta e sexta-feira das 14h30 às 17h30, na sede do Projeto Guri, localizada na Escola Municipal CEM Prof.ª. Neyde Tonnani Marão, localizado na Avenida Conde Francisco Matarazzo, n° 1965, Bairro Jardim das Palmeiras l. Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 99644-0301.