Motorista embriagado capota veículo

Um motorista embriagado provocou um acidente “espetacular” na noite do último sábado na região central, as 22h40m na Avenida Navarro de Andrade próximo a Lanchonete Caipirão, e felizmente ninguém ficou ferido, apesar do carro em que ele dirigir ficar imobilizado com as 4 rodas para cima.

O homem O.E.P. trafegava com o veículo Astra pela Avenida Navarro de Andrade no sentido bairro/centro, e ao chegar ao cruzamento com a rua vinte e cinco, perdeu o controle da direção, colidindo no veículo Zafira que estava devidamente estacionado em seguida o Astra capotou, obstruindo totalmente a via.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiro, que ao chegar no local foi oferecido socorro à vítima, condutor do Astra, mas o mesmo dispensou o atendimento.

O senhor O.E.O realizou o teste de etilômetro que constou positivo para ingestão de bebida alcoólica e foi apresentado no plantão policial, onde foi elaborado o BO de embriaguez ao volante.

Motos provocam acidentes no centro de Santa Fé do Sul

Suas motos se colidiram às 09h36m deste sábado na Avenida Navarro de Andrade entre as ruas 29 e 25. De acordo com a PM, a Moto Yamaha 125 seguia pela Avenida e ao tentar adentrar a rua 27, a esquerda, foi atingida pela Moto Honda CG 150 que estava na mesma via e no mesmo sentido de direção, e no momento da ultrapassagem as motos se tocaram, um dos condutores alegou que não houve tempo de frear para evitar a colisão, e ambos caíram no solo asfáltico.

Os dois condutores tiveram escoriações pelo corpo, sendo que o condutor da Honda foi socorrido pelo SAMU até a UPA, com ferimentos nos braços e dedos, sendo medicado e liberado, já o condutor da YAMAHA se recusou a ser socorrido. InformaMais