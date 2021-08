Motorista morre após ser arremessado para fora do carro em capotamento em vicinal de Palmeira d’Oeste

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da noite da última quinta-feira, 5 de agosto, na Vicinal Antônio Ponce, em Palmeira d’Oeste.

As Polícias Militar e Civil compareceram no local constatando que o condutor de um veículo Fiesta perdeu o controle no KM 3 da vicinal, capotou e foi arremessado para fora do carro. O homem de 64 anos, morador de Dalas, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Foco News