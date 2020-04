Polícia Rodoviária de Votuporanga apreende carreta carregada com cigarros contrabandeados na Rodovia Péricles Bellini

Segunda ocorrência do tipo em dois dias. M otorista e carregamento foram encaminhados para à Receita Federal de São José do Rio Preto/SP.

Na manhã desta sexta-feira (17), um veículo Scania/R 440, de cor branca, de placas de Flores da Cunha/RS, foi abordado por equipes da Polícia Rodoviária Estadual, próximo do quilômetro 94 da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), entre os municípios de Votuporanga/SP e Nhandeara/SP.

De acordo com informações, o patrulhamento do policiamento rodoviário transcorria, quando abordaram o veículo e, constataram à carga, sendo cigarros originários do Paraguai.

Diante do exposto, motorista e carregamento foram encaminhados para à Receita Federal de São José do Rio Preto/SP.

A quantidade de cigarros ainda era contabilizada pelas autoridades.