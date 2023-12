NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: grave acidente envolve três veículos na rodovia Euclides da Cunha, entre Tanabi e Cosmorama

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: A reportagem do www.votunews.com.br recebe informação de um gravíssimo acidente ocorrido por volta das 17h30, deste sábado, na rodovia Euclides da Cunha – 2 km do acesso ao município vizinho de Cosmorama – sentido a São José do Rio Preto.

As primeiras informações dão conta de que pelo menos três veículos se envolveram neste grave acidente e há pessoas feridas pelo local. Uma força-tarefa envolvendo as prontidões do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e Tanabi, além das equipes médicas da USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU de Votuporanga foram acionadas para atendimento da ocorrência de natureza grave.

Chovia forte no momento do acidente e o trecho está registrando grande congestionamento de veículos no sentido Votuporanga a São José do Rio Preto.

A reportagem do votunews continua de plantão para trazer novas informações a respeito deste lamentável acidente.

EM INSTANTES, MAIS INFORMAÇÕES:

FOTO/REPORTAGEM: www.votunews.com.br