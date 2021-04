Polícia Rodoviária apreende carga com 670 quilos de maconha em furgão

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Droga estava dentro de caixas de madeira e seria levada para Guarulhos (SP).

Policiais rodoviários fizeram uma grande apreensão de maconha nesta terça-feira (20) à noite, em Rancharia, na região de Presidente Prudente (SP). Eles encontraram 670 quilos de maconha em um furgão, que foi parado durante uma fiscalização na rodovia Raposo Tavares (SP-270).

De acordo com a polícia, a abordagem aconteceu por volta de 23h20, no km 509 da rodovia. O veículo, com placas de Itaquaquecetuba (SP), era dirigido por um homem de 29 anos, que ficou nervoso durante a fiscalização.

Na vistoria, os policiais encontraram 14 caixas de madeira com 726 tabletes da droga no compartimento de carga. O motorista disse que pegou a maconha em Ponta Porã (MS) e levaria o veículo até Guarulhos (SP), mas disse que não sabia que havia drogas nas caixas de madeira.

A polícia também apreendeu R$ 171 em dinheiro e um celular. O motorista foi preso em flagrante e vai passar por audiência de custódia.

SBT Interior