Polícia reconstitui assassinato brutal em Catiguá: três presos participam

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (26) uma reconstituição do crime que chocou a cidade de Catiguá: o assassinato de Suelem Cristina Viveiros, de 33 anos. Seu corpo foi encontrado…

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (26) uma reconstituição do crime que chocou a cidade de Catiguá: o assassinato de Suelem Cristina Viveiros, de 33 anos. Seu corpo foi encontrado enterrado em um barracão abandonado no dia 28 de julho, após um longo período de desaparecimento desde 9 de junho.

Três suspeitos no local

Os três homens presos como suspeitos do crime estão participando da reconstituição. Entre eles, estão o ex-marido de Suelem, Rodney Argentino, que confessou o crime, Francis de Azevedo Vallejo, que atraiu a vítima para o local do crime, e Israel Lima Limeira, proprietário do barracão onde o corpo foi encontrado.

Dinâmica do crime

Segundo as investigações, Francis teria atraído Suelem para o barracão em troca de drogas, onde foi atacada por Rodney. Israel, embora tenha negado envolvimento direto no crime, sabia que Suelem estava desaparecida e tinha um relacionamento com Rodney.

Despedida e desaparecimento

Suelem foi vista pela última vez no dia 9 de junho, vestindo um vestido vermelho. Seu carro foi encontrado abandonado no dia seguinte, sem as chaves. A família, preocupada com o desaparecimento e com o histórico de violência doméstica por parte do ex-marido, acionou a polícia.

Prisões e investigações

Os três suspeitos foram presos em diferentes momentos. Francis foi preso no dia 8 de agosto, enquanto Israel foi detido em flagrante por tráfico de drogas no barracão onde o corpo de Suelem foi encontrado. Rodney, o ex-marido, também foi preso e confessou o crime.

A importância da reconstituição

A reconstituição do crime tem como objetivo validar os depoimentos das testemunhas e esclarecer os detalhes do ocorrido. A polícia busca reconstruir a cena do crime, os passos dos envolvidos e a dinâmica da ação, a fim de fortalecer as provas contra os suspeitos.