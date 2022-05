“Criança” de 12 anos é ‘presa’ pela 5ª vez por furto pela PM de Votuporanga

Ele tem dado trabalho à polícia por furto de motos em Votuporanga

Dois menores – um de 12 e outro de 14 anos – foram apreendidos pela Polícia Militar ontem (19) pelo furto de uma moto, no dia anterior. O infrator de 12 tem dado trabalho para a polícia, sendo a quinta vez que furta moto nos últimos meses em Votuporanga.

Ao ser abordado no bairro Aureliano, segurava um capacete na frente de uma casa abandonada. Durante a conversa com os policiais, a criança admitiu que havia escondido uma moto na casa desabitada.

Ele também informou ter furtado na companhia do outro infrator. O segundo adolescente infrator foi localizado e, ambos, foram levados à Central de Flagrantes para as providências. Os menores estão com os destinos agendados na Vara da Infância e Juventude do Fórum.

FURTO E DIREÇÃO PERIGOSA

Um adolescente ladrão furtou uma moto em Valentim Gentil e tentou fuga com destino à Votuporanga. Logo após a comunicação pela Central de Rádio, a equipe de Força Tática recebeu a mensagem e iniciou cerco nos acessos da cidade juntamente com outras viaturas.

Em diligência para fazer o cerco, juntamente com as viaturas da área, já no setor sul, pela avenida República do Líbano, a equipe especializada deparou com a moto, já com a placa dobrada e seu condutor de blusa preta e capacete branco, que ao notar a presença policial desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro Palmeiras I, Estação e São João, inclusive passando defronte a escola Esmeralda em alta velocidade na contramão de direção, cruzando a avenida Prestes Maia sem observar o trânsito.

Em seguida, abandonou a moto no Jardim Umuarama e prosseguiu na fuga a pé, sendo acompanhado de perto e detido, onde apreendido e levado à Central de Flagrantes, A moto foi devolvida ao seu legítimo proprietário e o adolescente, após ser ouvido, foi liberado ao seu pai e aguarda decisão da Vara da Infância e Juventude da Comarca.