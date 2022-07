NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: veículo tomba em avenida de Votuporanga e senhora fica ferida

Um acidente registrado por volta das 11 horas, desta quarta-feira, mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Votuporanga. Um veículo Honda City teria colidido na traseira de uma Saveiro e tombado na avenida Deputado Áureo Ferreira – que liga a avenida Antônio Augusto Paes – próximo ao Posto Flor de Lis – sentido bairro/centro.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, a condutora do veículo ficou ferida, sendo retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga e levada para atendimento médico a Santa Casa de Misericórdia. O trecho da avenida – sentido Horácio dos Santos a avenida Antônio Augusto Paes está interditado em razão do acidente.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.