Polícia Militar de Paranapuã aborda homens com duas espingardas e munições

Na tarde de sexta-feira (23/10), por volta das 15:00h, policiais militares de Paranapuã e Mesópolis realizavam o patrulhamento na vicinal Odilon Nogueira de Aguiar, quando suspeitaram de dois homens que estavam próximos a um Fiat Uno estacionado e efetuaram a abordagem.

No bolso de um deles foram encontradas duas capsulas deflagradas de calibre .28 e no bolso do outro nove munições intactas de calibre .20. No interior do carro foram encontradas duas espingardas, uma de calibre .28 e outra .20, além de cinco facas.

Os dois receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas pagaram fiança de R$1.000,00 cada e foram liberados para responder pelo crime em liberdade.

