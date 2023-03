Polícia procura motorista de aplicativo desaparecido há cinco dias

O motorista de aplicativo Glauber Humberto Florentino, de 35 anos, está desaparecido já há quatro dias, desde a tarde de quarta-feira (1), quando saiu de casa para trabalhar. Familiares e amigos não conseguiram mais contato com o rapaz.

O telefone dele está desligado desde a noite do sumiço e sabe-se que o aparelho, um iPhone 13, foi resetado. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil após o registro do desaparecimento na noite da quarta-feira.

De acordo com boletim de ocorrência, Glauber mora sozinho no Condomínio Moradas, em Araçatuba, e teria saído de casa para uma corrida em Birigui por volta das 16h20 de quarta-feira. Desde então, o motorista não falou mais com amigos e parentes. A família, desesperada, procurou a polícia e realiza uma campanha nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro do rapaz. Ele possui um veículo Ecosport 1.6 branco, placas FXX com final 25.

Qualquer informação sobre Glauber Humberto Florentino pode ser passada à polícia por meio dos telefones 190 ou 197. O contato da família é (18) 99162-9825 (Wesley). (Com informações do portal RP10)

SBT Interior