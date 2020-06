Casal morre após acidente em estrada rural de Valparaíso

Um casal morreu na tarde deste domingo (31), em um grave acidente entre o carro em que estavam, uma Ford Belina, e um caminhão, na rodovia Plácido Rocha, zona rural de Valparaíso, estrada que dá acesso a Raizen Univalem e a fábrica da Ajinomoto.

O Corpo de Bombeiros de Araçatuba foi acionado para dar apoio na ocorrência por volta das 16h30. A Belina ocupada pelo comerciante Nelson Gomes de Brito, 61 anos, e sua companheira, Sônia Aparecida Aquino 59, foi atingido na lateral por um treminhão, conduzido por um motorista de 59 anos, também de Adamantina.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do treminhão relatou que trafegava na via a 70 quilômetros por hora e próximo a ponte, o condutor da Belina tentou fazer uma conversão e atravessou a rodovia na sua frente, não havendo tempo suficiente para frear o treminhão e evitar a batida.

Ele parou o veículo e com apoio de funcionários de uma usina acionou o socorro e ficou pelo local. No entanto, o casal já estava sem vida. A Belina ficou a dianteira e lateral totalmente destruída.

O caminhão teve dano na lateral dianteira direita. A perícia foi acionada para o local e a Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente.​ (Com informações do Regional Press)​