Idosa perde R$ 174 mil em golpe do falso sobrinho na região

Uma senhora de 85 anos, residente de São José do Rio Preto, perdeu boa parte das economias de uma vida inteira ao ser enganada por um homem que se passou por um sobrinho dela. O golpe teve início no dia 31 de outubro, quando a idosa recebeu uma ligação de um indivíduo que se identificou como “Mateus”, seu suposto sobrinho, alegando precisar de ajuda financeira.



Segundo o relato, o golpista contou que havia se envolvido em um acidente de carro no qual uma mulher grávida ficou ferida e que precisava de um empréstimo de R$ 60 mil para resolver a situação. Preocupada, a idosa fez um PIX no valor de R$ 65 mil para a conta de uma mulher chamada Jéssica.

Após esse primeiro envio, o golpista continuou ligando, solicitando mais dinheiro sob diversos pretextos. Sensibilizada com a situação do “sobrinho”, a idosa realizou sucessivas transferências, totalizando R$ 174 mil.

Somente após fazer as transferências de dinheiro, a mulher desconfiou de que poderia estar sendo vítima de um golpe. Ela procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, fornecendo os comprovantes de PIX e depósitos para auxiliar nas investigações.

A idosa informou ainda que o telefone de sua residência está com o identificador de chamadas quebrado, o que impediu a identificação do número utilizado pelo golpista.

O caso está sendo investigado.

