Polícia procura autor de roubo em mini mercado em Fernandópolis

A Polícia Civil e Militar de Fernandópolis tentar identificar o autor de um roubo ocorrido em um mini mercado localizado no bairro Jardim Liana em Fernandópolis. O fato ocorreu na semana passada.

O bandido encapuzado e armado com um revolver ameaçou funcionários e clientes e saiu do mini mercado com uma sacola contendo várias cédulas. Nas imagens do circuito interno do estabelecimento mostra a ação do bandido inclusive das pessoas ameaçadas é uma criança.

A direção do Mini Mercado Trevo não divulgou o valor roubado pelo bandido que saiu do local tomando rumo ignorado.