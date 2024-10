Motociclista morre após colidir com capivara em estrada

Um motociclista de 69 anos, identificado como José Ferreira, morreu na noite de segunda-feira (7) após se envolver em um acidente com uma capivara na Estrada Municipal José Sanches Gusman, em Birigui.

De acordo com informações preliminares, o homem retornava para casa após fazer compras em um supermercado quando colidiu com o animal. Com o impacto, José caiu da motocicleta e sofreu ferimentos graves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o levou para o pronto-socorro municipal, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo de José foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.