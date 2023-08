Polícia Civil investiga arrastão em ao menos 400 túmulos em cemitério

A Polícia Civil de Nova Aliança, na região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, investiga os furtos em ao menos 400 túmulos no cemitério municipal. O “arrastão” aconteceu na madrugada da última segunda-feira (14/8).

De acordo com informações preliminares da polícia, o suposto grupo cortou o fio do alarme e entrou no cemitério pulando o muro dos fundos. O cadeado da sala de equipamentos foi arrombado.

Várias pessoas registraram boletins de ocorrência sobre os furtos dos objetos das sepulturas de seus familiares e entes queridos. Algumas delas só tinham de recordação a foto que estava anexada no mausoléu. Para retirar os materiais de bronze, os suspeitos usaram ferramentas.

Ainda segundo a polícia, geralmente esses tipos de materiais são vendidos ou trocados por drogas. Nenhuma câmera registrou a ação dos ladrões.

As penas para os crimes de dano moral e dano material é de detenção de um a seis meses e pagamento de multa.