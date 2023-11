Polícia prende membros de quadrilha que rouba relógios de luxo

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil prendeu em flagrante na quarta-feira (8) três homens, de 21, 42 e 43 anos, por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, na Rodovia SP 019. Um deles era foragido da Justiça.

A ação ocorreu após policiais da 3ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (DEATUR) do Aeroporto de Guarulhos receberem informações sobre suspeitos que estavam roubando relógios de luxo de passageiros que desembarcavam no aeroporto.

A equipe policial agiu rapidamente, localizando dois dos suspeitos em um veículo Mobi, indo em direção à Rodovia Hélio Smidt.

O terceiro indiciado estava pilotando uma motocicleta. Os ocupantes do veículo obedeceram à ordem de parada, e uma arma de fogo foi encontrada no interior do automóvel.

O condutor da motocicleta tentou fugir, mas foi detido, e com ele, foi apreendido um revólver calibre 32.

As armas, celulares, a motocicleta e o automóvel foram apreendidos e encaminhados para perícia junto ao Instituto de Criminalística (IC). Os suspeitos foram autuados em flagrante por posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na 3ª Deatur.