Bombeiros fizeram remoção dos corpos, entre Itobi e Vargem Grande do Sul, nesta quarta-feira (27). Veículo tinha pneus carecas e polícia suspeita de afogamento

O delegado Seccional Benedito Antônio Noronha Junior disse ao g1 que os ocupantes do carro, que eram de Itobi, foram para Vargem Grande do Sul para uma consulta médica na tarde de terça e não retornaram. As vítimas deixaram de atender ligações e os familiares registraram boletim de ocorrência do desaparecimento. O carro e os corpos só foram encontrados por volta das 9h desta quarta. “Os parentes acharam estranho, procuraram a polícia e uma viatura da Polícia Militar fez o trajeto nesta manhã em busca deles e aí encontrou vestígios do acidente”, relatou o delegado.

Ainda segundo o delegado, uma equipe do Corpo de Bombeiros fez a remoção do veículo. O trabalho durou cerca de 3 horas e foi usada uma retroescavadeira por conta da dificuldade de acesso ao local. Os corpos das vítimas, que foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista para identificar as causas das mortes.