Jovem de Auriflama é a vítima fatal de acidente em Jales

A mulher que morreu na colisão frontal na manhã desta terça-feira, 10 de setembro, na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, entre Jales e Pontalinda, foi identificada como Ana Laura Usson, de 24 anos, moradora de Auriflama. Ana Laura estava conduzindo um Fiat Fiorino a serviço do Mercado Livre quando o acidente ocorreu.

A colisão envolveu também uma carreta, cujo motorista saiu ileso. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. O impacto da batida foi tão severo que Ana Laura não resistiu e faleceu no local.

A tragédia comoveu a cidade de Auriflama, onde Ana Laura residia. A prefeita do município, Kátia Morita, publicou uma nota de luto em suas redes sociais oficiais, lamentando a perda e expressando condolências à família e amigos da vítima.