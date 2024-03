Policial penal é agredido por reeducando que voltava da ‘saidinha’ em Rio Preto

O agente foi encaminhado para um hospital especializado em olhos, onde passou por exames e foi liberado

Um policial penal de 34 anos foi agredido por um reeducando que retornava da saída temporária na segunda-feira (18.mar), em São José do Rio Preto/SP. O caso foi registrado na Polícia Civil nesta terça-feira (19).

De acordo com a vítima, o servidor público trabalha do Centro de Progressão Penitenciária “Dr Javert de Andrade” (CPP) e apoiava outros policiais no momento da revista corporal nos detentos beneficiados pela “saidinha”, iniciada no último dia 12, quando outro policial suspeitou da atitude do autor, de 23 anos.

O agente chamou o reeducando para passar pelo escâner corporal, mas ele se desvencilhou e saiu correndo, sendo surpreendido pela vítima em seguida, que tentou imobilizá-lo. Entretanto, o homem desferiu um soco no olho do policial.

Outros policiais penais conseguiram deter o agressor, que não apresentou nada de ilícito ao passar pelo escâner. A vítima foi encaminhada para um hospital especializado em olhos, onde passou por exames e foi liberada.

*Com informações do Diário da Região/Nathália Gomes