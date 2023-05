Polícia prende jovem que recebeu ‘super droga’ pelos Correios em Votuporanga

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas e prendeu um jovem de 22 anos que recebeu “super droga”, conhecida como “Dry Ice”, que tem alto teor de THC.

De acordo com a ocorrência, os policiais chegaram ao jovem, identificado como S., de 22 anos, depois de descobrir informações em uma apreensão de cigarros eletrônicos, que levaram a mais sete locais investigados sobre o crime de tráfico de drogas.

Foi assim que chegaram na informação de que o jovem iria receber a droga via entrega do Correios. O entorpecente veio embalado em um pote de produto cosmético, dentro os policiais encontraram uma porção da droga “Dry Ice”, com alto teor de THC, seis flores de maconha, conhecida como Buds de Cannabis, duas porções de haxixe, uma balança e dois telefones celulares.

As drogas, além do alto teor de THC, têm um valor elevado no mercado da traficância e é de alto poder aquisitivo, segundo o apontado pela Polícia Civil.

Foi dada voz de prisão ao investigado S., de 22 anos, depois encaminhado para a central da Dise de Votuporanga, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.