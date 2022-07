Comerciante de 27 anos é morto durante tentativa de assalto

O comerciante Jonathan Felipe Martins Feltrin, de 27 anos, morreu após ser baleado, em frente da casa dele, no bairro Jandaia, em Birigui. O crime ocorreu no final da tarde desta terça-feira (19) durante uma tentativa de assalto.

Feltrin que era dono de uma pizzaria foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo. De acordo com informações da polícia, a vítima foi atingida no tórax, abdômen e braço esquerdo.

O comerciante foi socorrido com vida por uma viatura do Resgate do Corpo de Bombeiros e levado inicialmente para o PSM (Pronto Socorro Municipal) de Birigui. Mas, devido a gravidade dos ferimentos foi levado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Ele morreu no hospital, enquanto era submetido a um procedimento cirúrgico. Conforme informações obtidas pela reportagem, ele sofreu uma hemorragia interna, na região do intestino, evoluindo para óbito.

O corpo de Feltrin foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, para exame necroscópico. O imóvel onde ocorreu o crime passou por perícia. Os laudos devem ser juntados ao inquérito que irá apurar o crime.

ABORDAGEM

A morte do comerciante será investigada pela Polícia Civil de Birigui como roubo seguido de morte. Segundo informações, Feltrin teria sido rendido em frente da sua dele, na avenida Silvio Guarnieri, por dois homens encapuzados.

Levado para dentro da residência, os bandidos exigiram que ele entregasse joias, dinheiro e objetos de valor. Ao alegar que não tinha nada de valor no imóvel, os assaltantes que estavam armados com revólver e pistola efetuaram os disparos contra o comerciante.

Mesmo ferido, Feltrin conseguiu sair até a calçada e viu quando os bandidos usaram um carro de cor prata, sem placas, para a fuga. Até a publicação desta reportagem a polícia ainda não tinha nenhuma pista sobre a identidade e paradeiro dos bandidos. (Com informações do portal 018 News)