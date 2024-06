Julgamento de acusados pela morte de família é marcado para agosto

O desfecho de um crime brutal que abalou Votuporanga e região em dezembro do ano passado está próximo. A juíza Gislaine de Brito Faleiros Vendramini agendou para o dia 26 de agosto a audiência de instrução e julgamento de João Pedro Teruel, Rogério Schiavo e Danilo Roberto Barboza da Silva, acusados de latrocínio (roubo seguido de morte) de uma família inteira.

No dia 28 de dezembro de 2023, Anderson Givago, sua esposa Mirele Tofalete e a filha do casal, Isabelly Tofalete, de apenas 15 anos, foram encontrados mortos em um canavial em Votuporanga. As investigações apontaram que a família foi vítima de uma emboscada durante a entrega de uma carga de cocaína.

João Pedro Teruel, Rogério Schiavo e Danilo Roberto Barboza da Silva são os principais suspeitos do crime. Segundo a polícia, eles teriam planejado o roubo da droga e, para garantir o sucesso do crime, assassinaram as vítimas.

Utilizando a tecnologia de georreferenciamento, a Polícia Civil chegou aos suspeitos. Ao analisar o celular de João Pedro Teruel, os investigadores descobriram que ele estava no local do crime no momento do assassinato. Através da análise das mensagens trocadas entre os suspeitos, a polícia identificou Rogério e Danilo como comparsas de João Pedro.

A audiência de instrução e julgamento está agendada para o dia 26 de agosto e será realizada por videoconferência. Durante a audiência, testemunhas serão ouvidas e os réus terão a oportunidade de se defender das acusações. Se condenados, os acusados podem pegar de 20 a 30 anos de prisão.

O advogado de João Pedro Teruel, Haislan Filasi Barbosa, nega o envolvimento de seu cliente no crime. Ele argumenta que João Pedro apenas emprestou seu celular para a pessoa errada e que não teve participação no assassinato. A defesa também irá tentar desclassificar a tese de latrocínio para que o caso seja julgado como homicídio, sem a qualificadora do roubo.