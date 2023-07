Polícia Civil começa a investigar acidente que matou duas adolescentes

Inquérito aberto no 3º Distrito Policial apura como o adolescente que estava na direção teve acesso ao carro

O delegado Marcelo Ferrari, do 3º Distrito Policial, abriu inquérito para investigar as causas do acidente que matou duas adolescentes e deixou três rapazes em estado grave na madrugada de domingo, 9, no bairro São Deocleciano, em Rio Preto. O veículo era conduzido por um adolescente de 17 anos.

“Instauramos inquérito para apurar a suspeita de atos infracionais de homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo e queremos saber da eventual responsabilização dos pais do condutor do veículo, um adolescente de 17 anos, se permitiram que ele dirigisse um veículo sem habilitação”, diz o delegado.

Ele investiga se o adolescente tinha acesso ao carro e o hábito de dirigir antes do acidente.

Ferrari vai chamar os pais do jovem para prestar depoimento. Também serão chamados os pais dos outros quatro menores envolvidos no acidente.

Para aprofundar a investigação, o delegado mandou ofício para o condomínio onde a família do condutor mora, requisitando imagens das câmeras de monitoramento do dia do acidente.

O irmão do adolescente que conduzia o carro disse à reportagem do Diário que a chave foi pega sem autorização dos pais, no momento em que todos estavam dormindo na casa.

As duas jovens que morreram foram sepultadas no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto. Os três sobreviventes permanecem internados no Hospital de Base.

FOTO: Muro onde o carro bateu ficou destruído (Guilherme Baffi 9/7/2023)