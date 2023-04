Polícia Militar se reúne com diretores de escolas de Votuporanga

Com a instrução, os diretores e demais funcionários estarão mais preparados para atuar em situações de risco

Diretores e diretoras de escolas da regional de Votuporanga participaram de uma instrução para reforçar medidas protetivas de segurança em escolas em razão das ondas de ameaças a escolas em todo o Brasil.

A instrução, conduzida pelo Ten Cel PM Edson Fávero, Comandante do 16º BPM/I, e pelo Cap PM Luis Gustavo Pagoto Lima, Comandante da 3ª Cia PM de Votuporanga, passou conhecimentos para auxiliar os diretores, professores e funcionários das escolas a tomarem as melhores decisões em casos de ataque e nortear a criação de medidas preliminares de segurança.

O evento contou também com a presença do Cap PM Alexandre de Oliveira Marques, Comandante da 5ª Cia PM – Cardoso e do Sr. José Aparecido Duran Netto, Diretor da Diretoria de Ensino Regional Votuporanga.

O Ten Cel PM Fávero destacou a disponibilidade dos instrutores para realização de palestras aos diretores, professores e demais funcionários das escolas em toda a área do batalhão.

As medidas de segurança em escolas têm sido cada vez mais importantes diante do aumento da violência e dos casos de ataque a instituições de ensino. Com a instrução, os diretores e demais funcionários estarão mais preparados para atuar em situações de risco, garantindo a proteção dos alunos e do ambiente escolar.

Legenda: A instrução, conduzida pelo Ten Cel PM Edson Fávero, Comandante do 16º BPM/I, e pelo Cap PM Luis Gustavo Pagoto Lima

(Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

fernanda@acidadevotuporanga.com.br