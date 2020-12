Senac Votuporanga abre inscrições para capacitação rápida na área de segurança no trabalho

Profissionais qualificados são essenciais para reduzir riscos de acidentes nas empresas

Segundo levantamento do Observatório Digital de Segurança e Saúde do Trabalho, a cada três horas e quarenta minutos um trabalhador morre em decorrência de acidentes laborais. Outro dado que chama a atenção no Brasil é que o país registrou, somente em 2018, 645 mil pessoas que adoeceram e mais de 173 mil que morreram em consequência de acidentes de trabalho.

Neste cenário, a atuação de profissionais qualificados em segurança do trabalho é essencial nas empresas para amenizar os riscos. “Eles possuem as ferramentas e os conhecimentos necessários para mudar esse panorama, entretanto, também necessitam de condições favoráveis no trabalho, fiscalização mais árdua, participação de todos os agentes envolvidos e qualificação constante”, contextualiza Adriano Marques, docente da área de segurança do trabalho do Senac Votuporanga.

Para ajudar a suprir a demanda por atualização de conhecimentos e, consequentemente, auxiliar na redução dos altos números de acidentes de trabalho, o Senac Votuporanga está com inscrições abertas para curso de rápida duração na área: Gerenciamento de Riscos, com início em 1º de fevereiro de 2021. A formação ensina sobre os principais conceitos de gerenciamento de risco, reconhecimento de perigos no ambiente de trabalho, escolha de ferramentas adequadas e planejamento de meios de prevenção para atenuar os riscos.

Os interessados em participar do processo de bolsas de estudo, se inscrever ou obter mais informações sobre este curso devem acessar o Portal Senac: www.sp.senac.br/votuporanga.

Serviço:

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/votuporanga