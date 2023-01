AMOP se reúne com o presidente da Fundo de Desenvolvimento para Educação

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Liberato Caldeira, presidente da Associação, quer levar prefeitos até a sede da FDE para tratar de assuntos como obras paralisadas, construção de creches-escolas e ensino de tempo integral

O ex-prefeito de Valentim Gentil e atual presidente da AMOP, Liberato Rocha Caldeira, esteve, nesta segunda-feira, 16/01, em uma audiência com o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Jean Pierre Neto, na sede do órgão, em São Paulo.

Segundo Caldeira, ficou definido durante o encontro que a AMOP irá realizar um levantamento junto aos municípios que representa para saber aqueles que se encontram com obras paralisadas, que necessitam da construção de creches-escolas, bem como de apoio para implantação do PEI – Programa de Ensino Integral (Escola de Tempo Integral).

Ainda ficou acordado que, em seguida, serão agendadas audiências na sede da FDE, em São Paulo, para tratar das demandas de cada cidade, com participação da AMOP e dos respectivos prefeitos.

“Foi uma reunião bastante produtiva, onde fomos muito bem recebidos pelo Dr. Jean Pierre Neto e ficou nítido que o governador Tarcísio de Freitas nomeou pessoas técnicas, qualificadas e com muita vontade de trabalhar para sua equipe de governo”, destaca Liberato.

Vale ressaltar que, desde os primeiros dias de mandato do novo governador, a AMOP vem trabalhando para construir uma agenda positiva dos municípios da região noroeste paulista com o governo do Estado.

Liberato, inclusive, chegou a despachar pessoalmente com Tarcísio de Freitas na última semana, quando o governador esteve na cidade de Araçatuba/SP.

Foto:

Jean Pierre Neto, presidente da FDE, e Liberato Caldeira, presidente da AMOP