O pagamento médio será de R$ 1.400 por servidor. O cálculo para definir o valor individual leva em consideração o desempenho obtido pela escola onde o funcionário está alocado na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021.

A pasta ressalta que São Paulo obteve uma melhora no Ideb de 2021, atingindo a marca de 4,4 pontos ante a marca de 4,3 registrada na avaliação de 2019 no ensino médio. Também houve uma leve melhora nos anos finais do ensino fundamental, de 5,2 para 5,3.