Acidente envolvendo quatro veículos deixa uma pessoa morta em rodovia

Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã deste sábado (24), na BR-153, em Fronteira. A colisão, que envolveu quatro veículos, aconteceu no km 242, nas proximidades do distrito de Santo Antônio do Rio Grande (Lagoa Seca).

Equipes de resgate da Concessionária Triunfo Concebra e ambulâncias da Prefeitura de Fronteira foram mobilizadas para atendimento às vítimas.