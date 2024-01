NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: DIG prende mais um indivíduo envolvido na morte de família em Votuporanga

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga acabam de prender neste momento (19h43) mais um rapaz suspeito de envolvimento no triplo homicídio registrado no dia 1º de janeiro, de uma família inteira encontrada morta em um canavial às margens da estrada do 27.

Conforme as primeiras informações colhida pela reportagem do www.votunews.com.br, esse segundo rapaz foi preso na tarde/noite deste domingo, na vizinha cidade de Pedranópolis e está sendo conduzido para a Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga e, posteriormente para a Central de Flagrantes da Polícia Civil – na praça São Bento.

Este é o segundo elemento preso durante as investigações da Delegacia Especializada conduzida pelo delegado Drº Thiago Madlun. O primeiro, um rapaz de 23 anos de idade, foi preso em uma padaria na vizinha cidade de Valentim Gentil. E agora mais um indivíduo é preso de participação no crime que chocou o país. A principal linha de investigação deste triplo homicídio é sobre o acerto de contas envolvendo o tráfico de drogas.

