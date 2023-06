Homem é preso após agredir esposa e esfaquear o sogro em Votuporanga

No começo da noite de ontem (26) policiais militares da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam em flagrante um indivíduo por violência doméstica.

A equipe policial foi Solicitada a comparecer no local dos fatos com a informação de que ocorria uma desavença familiar, sendo que ao chegar se deparou com o autor em posse de uma faca de cozinha, completamente alterado e embriagado. De imediato foi dada a ordem para que este soltasse o objeto, o que foi atendido.

Ao indagar as partes sobre o ocorrido, a vítima informou que seu marido havia a agredido com socos, chutes, puxões de cabelos e mordidas, bem como o pai da vítima declarou que foi intervir na briga em defesa da filha sendo agredido com golpes de faca, resultando em duas perfurações na mão esquerda, uma na palma e outra no dorso da mão.

Conduzidos à Central de Polícia Judiciária onde o agressor foi indiciado pelo Artigo 129, parágrafo 13 da Lei Maria da Penha, permanecendo preso à disposição da Justiça.