Filha presa por encomendar morte do pai e irmão pagaria R$30 mil pelos crimes

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma mulher foi presa na tarde desta última segunda-feira, (22/05/2023), suspeita de encomendar a morte do próprio pai e do irmão, em uma propriedade rural de Votuporanga (SP), no dia 11 de maio. O marido dela também foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, eles teriam contratado dois assassinos pelo valor de R$ 30 mil para cometer os crimes. Os dois autores foram presos logo depois e respondem por latrocínio. Conforme a Gazeta de Rio Preto, os mandantes foram presos preventivamente e também responderão por latrocínio.

Wladmyr Ferreira Baggio, de 56 anos e o filho dele, Vitor More Baggio, de 22 anos, foram encontrados na cozinha da residência amarrados, com os olhos vendados e baleados na cabeça.

O pai infelizmente já estava sem vida e o filho foi socorrido para a Santa Casa da cidade ainda com vida, porém, infelizmente acabou não resistindo. Na propriedade os policiais encontraram um carro abandonado e carregado com vários objetos.