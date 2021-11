Acidente envolveu cinco veículos na rodovia Assis Chateaubriand

A Polícia Militar Rodoviária não soube informar as causas do acidente, que ainda estão sendo apuradas. Segundo informações preliminares, o motorista de um Gol verde bateu contra um Meriva prata. Os carros que estavam atrás não conseguiram frear, o que provocou o engavetamento. Ao todo, cinco veículos se envolveram no acidente.

O motorista de um dos carros morreu no local do acidente. Os outros feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a um hospital privado de Olímpia com ferimentos leves. Uma parte da pista de rolamento foi bloqueada durante a noite para a retirada dos destroços e não há pontos de congestionamento.