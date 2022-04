No veículo estavam uma mulher de 29 anos, moradora de Ouroeste e um homem de 24 anos morador do distrito de Arabá.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o carro seguia no sentido Ouroeste quando por motivo desconhecido invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão baú que seguia sentido Fernandópolis (SP).

Com o impacto as vítimas ficaram presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para cortar a lataria e liberar as vítimas que foram encaminhadas pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) até a Santa Casa de Fernandópolis.

O motorista do caminhão nada sofreu e permaneceu no local do acidente até a chegada do socorro.

G1