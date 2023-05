Polícia Militar prende indivíduos por furto de supermercado em Votuporanga

Os dois indivíduos, já conhecidos nos meios policiais, foram presos em uma ação rápida da Polícia Militar de Votuporanga

Em uma ação rápida da Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante uma dupla de criminosos por furto de um supermercado na zona Norte do município. Ambos eram conhecidos nos meios policiais e permaneceram presos pelo crime.

De acordo com a ocorrência, o flagra aconteceu durante o patrulhamento na área comercial da região, os policiais foram informados sobre o ocorrido e iniciaram as buscas pelos suspeitos. Em diligências nas imediações, a equipe policial localizou os indivíduos em posse dos produtos furtados, os quais foram reconhecidos pelos funcionários do supermercado.

Após a abordagem, os policiais constataram que os suspeitos já são conhecidos por praticarem furtos na zona norte de Votuporanga. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde os indivíduos permaneceram presos.