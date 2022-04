Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Dois desempregados de 22 e 28 anos foram presos em flagrante por policiais no final da noite deste sábado por tráfico de drogas no bairro São José, zona oeste de Araçatuba. Na ação foram apreendidos pinos com cocaína e dinheiro.

Os policiais cabo Roque e soldado Barcelos realizavam patrulhamento ostensivo quando viram três indivíduos na rua Fundador Paulino Gato, esquina com a rua Veridiana Maria de Jesus, local conhecido como ponto de venda de drogas.

Os PMs fizeram a abordagem nos rapazes, que estavam em atitude suspeita. Durante busca pessoal encontraram um saco com 20 pinos de cocaína com um dos rapazes e e R$ 40 com outro, além de dois pinos.

O terceiro rapaz era um usuário que havia deixado um celular em troca de pinos com cocaína. Os dois homens foram presos em flagrante e ficaram à disposição da Justiça.

RP10