Homem é detido pela PM com moto adulterada em Valentim Gentil

Policiais militares da 3ª Companhia de Votuporanga efetuaram a detenção imediata de um indivíduo por violar a legislação de trânsito conforme estipulado pelo artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, vias estreitas, ou áreas de grande circulação de pessoas) na vizinha cidade de Valentim Gentil.

Durante o deslocamento da equipe policial, uma motocicleta Today 125 azul foi identificada com indícios de adulteração. Foi constatado que a numeração do chassi estava parcialmente apagada e a do motor removida, além de ter uma placa que não correspondia ao veículo. Adicionalmente, um botijão de gás foi encontrado na posse do condutor.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia local, onde o delegado encarregado conduziu os procedimentos pertinentes. O suspeito foi liberado, e a motocicleta foi confiscada para futura perícia.

votunews.com.br